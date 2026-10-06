Болгарія не задіюватиме статті 4 і 5 НАТО через обстріл кораблів у Чорному морі

Удар по суднах був комплексним - із одночасним застосуванням як морського, так і повітряного безпілотника. Сам інцидент стався орієнтовно за 130 кілометрів від болгарського узбережжя у межах виключної економічної зони країни.

Радев назвав подію "надзвичайно тривожною", проте зауважив, що точна приналежність дронів поки невідома.

"Ми ще намагатимемося встановити, звідки вони надійшли, але очевидно, що це або російські, або українські дрони", - зазначив прем'єр Болгарії.

Він також розповів, що в день атаки вже провів відеоконференцію з членами Ради ЄС та поінформував їх про ситуацію.

Водночас очільник болгарського уряду наголосив, що приводів для активації статей 4 та 5 Договору про колективну безпеку НАТО немає.

За його словами, причина полягає в тому, що атака відбулася в зоні з особливим статусом - хоч це й економічна зона Болгарії, води вважаються нейтральними.

Радев додав, що питання безпеки судноплавства та цього інциденту вже порушили на міжнародному рівні.