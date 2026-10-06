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Болгария не будет задействовать статьи 4 и 5 НАТО из-за обстрела кораблей в Черном море

19:52 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: у берегов Болгарии атакованы гражданские суда (Getty Images)

Болгария считает, что пока нет оснований задействовать статьи 4 и 5 Договора НАТО из-за атаки дронов на корабли в Черном море.

Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНТ Новости.

Удар по судам был комплексным - с одновременным применением как морского, так и воздушного беспилотника. Сам инцидент произошел ориентировочно в 130 километрах от болгарского побережья в пределах исключительной экономической зоны страны.

Радев назвал событие "чрезвычайно тревожным", однако заметил, что точная принадлежность дронов пока неизвестна.

"Мы будем еще пытаться установить, откуда они поступили, но очевидно, что это либо российские, либо украинские дроны", - отметил премьер Болгарии.

Он также рассказал, что в день атаки провел видеоконференцию с членами Совета ЕС и проинформировал их о ситуации.

В то же время глава болгарского правительства подчеркнул, что поводов для активации статей 4 и 5 Договора о коллективной безопасности НАТО нет.

По его словам, причина заключается в том, что атака произошла в зоне с особым статусом - хоть это и экономическая зона Болгарии, воды считаются нейтральными.

Радев добавил, что вопросы безопасности судоходства и этого инцидента уже подняли на международном уровне.

Что предшествовало

Напомним, атака на суда произошла около 03:00 во вторник, 6 октября, примерно в 70-80 морских милях к востоку от побережья Болгарии, в районе Бялы. Удары получили два сухогруза:

  • ALFA WATAN - под флагом Того;
  • ABLE - под флагом Палау.

ALFA WATAN получило критические повреждения и затонуло. Судьба его экипажа пока неизвестна. Болгарские службы производят поисково-спасательную операцию.

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