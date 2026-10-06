Болгария не будет задействовать статьи 4 и 5 НАТО из-за обстрела кораблей в Черном море

Удар по судам был комплексным - с одновременным применением как морского, так и воздушного беспилотника. Сам инцидент произошел ориентировочно в 130 километрах от болгарского побережья в пределах исключительной экономической зоны страны.

Радев назвал событие "чрезвычайно тревожным", однако заметил, что точная принадлежность дронов пока неизвестна.

"Мы будем еще пытаться установить, откуда они поступили, но очевидно, что это либо российские, либо украинские дроны", - отметил премьер Болгарии.

Он также рассказал, что в день атаки провел видеоконференцию с членами Совета ЕС и проинформировал их о ситуации.

В то же время глава болгарского правительства подчеркнул, что поводов для активации статей 4 и 5 Договора о коллективной безопасности НАТО нет.

По его словам, причина заключается в том, что атака произошла в зоне с особым статусом - хоть это и экономическая зона Болгарии, воды считаются нейтральными.

Радев добавил, что вопросы безопасности судоходства и этого инцидента уже подняли на международном уровне.