Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что не будет поддерживать предложенные Европейским союзом рамки для начала переговоров с Северной Македонией. Такое решение болгарской стороны фактически блокирует присоединение Болгарии к ЕС.

Об этом сообщает Novinite.

Как сообщается, София считает, что проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.

Власти Болгарии подчеркивают, что перед началом переговоров необходимо решить вопрос, связанный с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев.

София просит Скопье признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарские корни". Кроме того, там требуют, чтобы Северная Македония не предъявляла претензий относительно признания македонского меньшинства в Болгарии.

Представители Скопье, президент Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев, несколько раз отклоняли требования Болгарии признать "болгарское корни македонской национальной идентичности". Также Заев отмечает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.

Напомним, 2 марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз с Албанией и Северной Македонией.

Кроме того, в конце марта Северная Македония официально присоединилась к НАТО.