Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що не буде підтримувати запропоновані Європейським союзом рамки для початку переговорів з Північною Македонією. Таке рішення болгарської сторони фактично блокує приєднання Болгарії до ЄС.

Про це повідомляє Novinite.

Як повідомляється, Софія вважає, що проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, "не передбачає гарантій", що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.

Влада Болгарії наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою мешканців Північної Македонії, та належності національних героїв.

Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння". Крім того, там вимагають, щоб Північна Македонія не висувала претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.

Представники Скоп'є, президент Стево Пендаровські та прем'єр-міністр Зоран Заєв, кілька разів відхиляли вимоги Болгарії визнати "болгарське коріння македонської національної ідентичності". Також Заев наголошує, що блокадою переговорів Софія порушила статтю 2 Угоди про добросусідство.

Нагадаємо, 2 березня Єврокомісія підтвердила рекомендацію про початок переговорів про вступ у Європейський союз з Албанією і Північної Македонією.

Крім того, наприкінці березня Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО.