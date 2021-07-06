Болгария выбирает кому отдать COVID-вакцины с истекающим сроком годности

Временный премьер-министр Стефан Янев анонсировал передачу вакцин против COVID-19 у которых заканчивается срок годности. Сейчас власти решают какой именно стране их отдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечено, что Болгария получила 4,8 млн доз вакцины против коронавируса, однако было использовано лишь 1,8 млн доз.

Известно, что каждый день в Болгарии вводят от 12 до 13 тысяч доз препаратов, а только 15% населения полностью вакцинированы.

По словам Янева, вакцинация в Болгарии не является обязательной. И в будущем, возможно, потребуется принять такую ​​крайнюю меру, если кризис будет очень острым.

Впрочем, правительство рассматривает вопрос по стимулированию граждан вакцинироваться, следуя примеру Греции, "предоставлять полностью иммунизированным лицам деньги в виде ваучеров".