ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Болгария выбирает кому отдать COVID-вакцины с истекающим сроком годности

Новина українською →
Болгария, Вторник 06 июля 2021 14:44
Болгария выбирает кому отдать COVID-вакцины с истекающим сроком годности Фото: Болгария выбирает кому отдать COVID-вакцины с истекающим сроком годности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Временный премьер-министр Стефан Янев анонсировал передачу вакцин против COVID-19 у которых заканчивается срок годности. Сейчас власти решают какой именно стране их отдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Отмечено, что Болгария получила 4,8 млн доз вакцины против коронавируса, однако было использовано лишь 1,8 млн доз.

Известно, что каждый день в Болгарии вводят от 12 до 13 тысяч доз препаратов, а только 15% населения полностью вакцинированы.

По словам Янева, вакцинация в Болгарии не является обязательной. И в будущем, возможно, потребуется принять такую ​​крайнюю меру, если кризис будет очень острым.

Впрочем, правительство рассматривает вопрос по стимулированию граждан вакцинироваться, следуя примеру Греции, "предоставлять полностью иммунизированным лицам деньги в виде ваучеров".

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Вакцинация Коронавирус
NEWS
Дожди отступают, но не из всех областей Украины: где будет ливень
Дожди отступают, но не из всех областей Украины: где будет ливень
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине