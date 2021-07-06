Болгарія обирає, кому віддати COVID-вакцини зі спливаючим терміном придатності

Тимчасовий прем'єр-міністр Стефан Янев анонсував передачу вакцин проти COVID-19, у яких закінчується термін придатності. Наразі влада вирішує, якій саме країні їх віддати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зазначено, що Болгарія отримала 4,8 млн доз вакцини проти коронавірусу, проте було використано лише 1,8 млн доз.

Відомо, що кожного дня в Болгарії вводять від 12 до 13 тисяч доз препаратів, а лише 15% населення повністю вакциновано.

За словами Янева, вакцинація в Болгарії не є обов'язковою. Та в майбутньому, можливо, буде потрібно прийняти такий надзвичайний захід, якщо криза буде дуже гострою.

Втім, уряд розглядає питання щодо стимулювання громадян вакцинуватися, наслідуючи приклад Греції, "надавати повністю імунізованим особам гроші у вигляді ваучерів".