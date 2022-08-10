Болгарія може відновити закупівлю російського газу

Болгарія розглядає абсолютно всі можливості поставок газу, в тому числі і відновлення поставок від російського "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Міненерго країни Росена Христова в ефірі BTV .

"Ми розглядаємо всі можливості поставок газу, в тому числі відновлення їх від компанії "Газпром", але пріоритетно розглядаємо альтернативних постачальників... Можу гарантувати, що я не буду тим міністром, який залишить населення країни замерзати", - заявив він.

Він також уточнив, що якщо Болгарія співпрацюватиме з "Газпромом", то на тих же умовах, що й інші держави Євросоюзу.