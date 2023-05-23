Болгарія вивчить доцільність будівництва АЕС із російськими ядерними реакторами

Цей проект зі зведення другої АЕС у Болгарії заморожувався кілька разів, і триває вже 40 років.

Втім, Софія не відкладає плани щодо будівництва АЕС у Белене з двома російськими ядерними реакторами, сподіваючись, що західні технології зможуть змусити ці реактори працювати тепер, коли участь російських компаній у завершенні проекту вже неможлива після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що альтернативою є будівництво двох нових американських ядерних реакторів на місці чинної АЕС у Козлодуї.

Так, призначений президентом Руменом Радєвим тимчасовий уряд хоче, щоб тепер парламент вирішив, чи дати життя ядерному проекту Белене, чи шукати покупців на поставлене в 2017 році російське обладнання, пише сайт Mediapool.

Міненерго Болгарії чекає на пропозиції від французької компанії EDF щодо умов та ціни добудови проекту з російськими реакторами, але без участі країни-агресора.

Крім того, Болгарія чекає на пропозиції від американської компанії Westinghouse щодо будівництва нових реакторів на Козлодуйській АЕС.

Днями міністр енергетики Розен Христов зазначив, що зараз держава вклала в проект вже 1,25 мільярда євро, і "давно час визначитися з цим значним стратегічним активом".

Чиновник вважає, що настав час перестати вливати гроші в проект без перспективи його майбутнього.