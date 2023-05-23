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Болгария изучит целесообразность строительства АЭС с российскими ядерными реакторами

Фото: строительство АЭС в Белене в Болгарии (banktrack.org)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Болгарии намерено поручить французской компании EDF проанализировать возможность завершения проекта по строительству атомной электростанции "Белене" на берегу Дуная с российскими ядерными реакторами. Их страна купила 6 лет назад.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Этот проект по возведении второй АЭС в Болгарии замораживался несколько раз, и тянется уже 40 лет.

Впрочем, София не откладывает планы по строительству АЭС в Белене с двумя российскими ядерными реакторами, надеясь, что западные технологии смогут заставить эти реакторы работать теперь, когда участие российских компаний в завершении проекта уже невозможно после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что альтернативой является строительство двух новых американских ядерных реакторов на месте действующей АЭС в Козлодуе.

Так, назначенное президентом Руменом Радевым временное правительство хочет, чтобы теперь парламент решил, дать ли жизнь ядерному проекту Белене, или искать покупателей на поставленное в 2017 году российское оборудование, пишет новостной сайт Mediapool.

Минэнерго Болгарии ожидает предложений от французской компании EDF по условиям и цене достройки проекта с российскими реакторами, но без участия страні-агрессора.

Кроме того, Болгария ждет предложения от американской компании Westinghouse по строительству новых реакторов на Козлодуйской АЭС.

На днях министр энергетики Розен Христов отметил, что на данный момент государство вложило в проект уже 1,25 миллиарда евро, и "давно пора определиться с этим значимым стратегическим активом".

Чиновник считает, что пора перестать вливать деньги в проект без перспективы его будущего.

Ранее сообщалось, что Совет министров Болгарии одобрил отступление от санкций ЕС против РФ, запрещающих ввоз определенных деталей, материалов и услуг для Козлодуйской АЭС.

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Болгария