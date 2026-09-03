Болгарія вирішила обійти санкції проти РФ: що дозволили купувати у Росії

Рішення уряду

Кабінет міністрів Болгарії схвалив виняток із санкційних заходів проти Росії, який дозволить закуповувати в РФ обладнання для забезпечення роботи єдиної в країні атомної електростанції "Козлодуй".

Йдеться про вироби із заліза та сталі, необхідні для експлуатації та безпеки станції. Постачання здійснюватимуться в рамках чинного договору, пов'язаного з АЕС "Козлодуй".

Чому зробили виняток

У болгарському уряді пояснили рішення тим, що значна частина систем та обладнання атомної електростанції має російське походження. Тому імпорт окремих необхідних виробів із Росії вирішили дозволити у межах санкційного виключення.

АЕС "Козлодуй" є єдиною атомною електростанцією Болгарії та найбільшим виробником електроенергії в країні. На її частку припадає понад третину річного виробництва електроенергії.

Виняток торкнеться і АЕС "Белене"

Окремо рішення поширюється на обладнання недобудованої атомної електростанції "Белене". Болгарська національна енергетична компанія ЄАД отримала можливість оголосити державний тендер та укласти договір із болгарською філією російського підприємства "Атомбудекспорт".

Контракт передбачає консервацію обладнання, яке було поставлене для першого та другого енергоблоків АЕС "Белене".