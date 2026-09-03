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Болгарія вирішила обійти санкції проти РФ: що дозволили купувати у Росії

12:36 03.09.2026 Чт
2 хв
Рішення стосується певної російської продукції
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: санкції проти РФ (GettyImages)

Болгарський уряд дозволив тимчасово вивести окремі закупівлі російського обладнання з-під дії обмежень санкцій. Рішення стосується об'єктів атомної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію BNR News.

Рішення уряду

Кабінет міністрів Болгарії схвалив виняток із санкційних заходів проти Росії, який дозволить закуповувати в РФ обладнання для забезпечення роботи єдиної в країні атомної електростанції "Козлодуй".

Йдеться про вироби із заліза та сталі, необхідні для експлуатації та безпеки станції. Постачання здійснюватимуться в рамках чинного договору, пов'язаного з АЕС "Козлодуй".

Чому зробили виняток

У болгарському уряді пояснили рішення тим, що значна частина систем та обладнання атомної електростанції має російське походження. Тому імпорт окремих необхідних виробів із Росії вирішили дозволити у межах санкційного виключення.

АЕС "Козлодуй" є єдиною атомною електростанцією Болгарії та найбільшим виробником електроенергії в країні. На її частку припадає понад третину річного виробництва електроенергії.

Виняток торкнеться і АЕС "Белене"

Окремо рішення поширюється на обладнання недобудованої атомної електростанції "Белене". Болгарська національна енергетична компанія ЄАД отримала можливість оголосити державний тендер та укласти договір із болгарською філією російського підприємства "Атомбудекспорт".

Контракт передбачає консервацію обладнання, яке було поставлене для першого та другого енергоблоків АЕС "Белене".

Нагадаємо, що Росія змогла налагодити масовий випуск реактивних двигунів для безпілотників, незважаючи на західні санкційні обмеження. За даними джерела в українській ППО, для цього російська сторона отримала обладнання для 3D-друку турбін, аналогічне до того, яке використовується на підприємствах Rolls-Royce.

Завдяки цьому собівартість виробництва реактивних дронів вдалося скоротити щонайменше вдвічі – до 50–70 тисяч доларів за одиницю, при цьому надалі вона може знизитися ще більше.

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