Болгария решила обойти санкции против РФ: что разрешили закупать у России

Решение правительства

Кабинет министров Болгарии одобрил исключение из санкционных мер против России, которое позволит закупать в РФ оборудование для обеспечения работы единственной в стране атомной электростанции "Козлодуй".

Речь идет об изделиях из железа и стали, необходимых для эксплуатации и безопасности станции. Поставки будут осуществляться в рамках действующего договора, связанного с АЭС "Козлодуй".

Почему сделали исключение

В болгарском правительстве объяснили решение тем, что значительная часть систем и оборудования атомной электростанции имеет российское происхождение. Поэтому импорт отдельных необходимых изделий из России решили разрешить в рамках санкционного исключения.

АЭС "Козлодуй" является единственной атомной электростанцией Болгарии и крупнейшим производителем электроэнергии в стране. На ее долю приходится более трети годового производства электроэнергии.

Исключение коснется и АЭС "Белене"

Отдельно решение распространяется на оборудование недостроенной атомной электростанции "Белене". Болгарская национальная энергетическая компания ЕАД получила возможность объявить государственный тендер и заключить договор с болгарским филиалом российского предприятия "Атомстройэкспорт".

Контракт предусматривает консервацию оборудования, которое было поставлено для первого и второго энергоблоков АЭС "Белене".