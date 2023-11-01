Болгарія видворила російського журналіста: загрожує нацбезпеці

"З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Олександра Гацака, акредитованого в Болгарії кореспондента "Російської газети", застосовані примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення і заборони на в'їзд та проживання на території країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні агентства.

У відомстві уточнили, що такі дії спрямовані на захист нацбезпеки, а не обмеження свободи слова та вираження поглядів.

Варто зауважити, що до міграційного управління Гацака викликали 29 вересня. Але він відмовився там з'являтися і "сховався" в посольстві Росії. Після того, як втрутилося Міністерство закордонних справ Болгарії, він все ж таки виїхав з країни 1 листопада.

"Російська газета" - офіційне видання уряду РФ, де публікують його рішення та розпорядження.

Нагадаємо, раніше поліція Болгарії заарештувала 12 осіб, яких підозрюють в експорті товарів подвійного призначення до Росії.