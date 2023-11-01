RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Болгария выдворила российского журналиста: угрожает нацбезопасности

Фото: Болгария выдворила российского журналиста (flickr by swiv)
Автор: Иван Носальский

Болгария решила выдворить корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака. Ему также запретили въезжать в Евросоюз.

Об этом заявили в Государственном агентстве по нацбезопасности Болгарии (ДАНС), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nova.bg.

"Учитывая деятельность, представляющую угрозу для нацбезопасности Болгарии, по приказу руководителя ДАНС к гражданину РФ Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту "Российской газеты", применены принудительные административные меры в виде лишения вида на жительство, выдворения и запрета на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС", - сказано в сообщении агентства. 

В ведомстве уточнили, что такие действия направлены на защиту нацбезопасности, а не ограничение свободы слова и выражения взглядов.

Стоит заметить, что в миграционное управление Гацака вызвали 29 сентября. Но он отказался там появляться и “спрятался” в посольстве России. После того, как вмешалось Министерство иностранных дел Болгарии, он все же выехал из страны 1 ноября. 

"Российская газета" - официальное издание правительства РФ, где публикуют его решения и распоряжения. 

Напомним, ранее полиция Болгарии арестовала 12 человек, которых подозревают в экспорте товаров двойного назначения в Россию. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзБолгария