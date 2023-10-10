У Болгарії заарештували 12 осіб за постачання товарів в Росію

Поліція Болгарії заарештувала 12 осіб, які підозрюються у незаконному експорті товарів подвійного призначення до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Як розповів головний секретар МВС Живко Коцев, серед підозрюваних є громадяни Болгарії, Росії та Білорусі. Товари, які вони доставляли в Росію могли бути використані російськими військовими під час війни в Україні.

РНБО Болгарії отримало інформацію про діяльність та незаконне переміщення товарів, після чого було проведено операцію з затримання ділків. Коцев зауважив, що такий експорт до Росії заборонений санкціями ЄС, запровадженими проти РФ після того, як вона розпочала війну в Україні.

"Розкрито міжнародну мережу незаконного постачання товарів подвійного призначення цивільного та військового призначення з європейських країн до Російської Федерації", - сказав керівник відомства Пламен Тончев.

За його словами, вантажі призначалися не для регулярної російської армії, а для спецпідрозділів, які воюють в Україні, таких як "Група Вагнера" та формування "Ахмат".

Тончев також повідомив, що злочинне угруповання діяло в інших країнах ЄС, а також у Великобританії, Сербії, Сінгапурі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Відносини Болгарії та Росії

Після початку війни Болгарія заявила про свою підтримку Україні та засудила дії Росії. Вона регулярно передає ЗСУ зброю і підтримує нові санкції ЄС проти Кремля.

Нещодавно болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що поставить країну в низку інших членів Європейського союзу.

Міністр оборони Тодор Тагарев сказав, що Болгарія візьметься за перегляд оборонної політики через провокації росіян у Чорному морі. Дії РФ створюють ризики безпеки країни.

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