Болгарія відправить для навчання українців близько 60 військовослужбовців

Уряд Болгарії прийняв у середу рішення про відправку військовослужбовців до країн ЄС для навчання українських військових у рамках тренувальної місії з військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду , про яке повідомляє видання Focus.

"Участь болгарських військовослужбовців у рамках тренувальної місії буде ясним знаком підтримки нашої країни спільної політики з безпеки та оборони та, зокрема, місії з військової допомоги Україні", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що один болгарський штабний офіцер буде відправлений у ланку планування та проведення військових місій та операцій ЄС до Бельгії.

Також до п'яти офіцерів та сержантів – до багатонаціонального командування ЄС для загальновійськового навчання до Польщі чи Німеччини. Ще майже 50 військовослужбовців для навчання використанню озброєння та техніки на територію країн ЄС або в Болгарії.