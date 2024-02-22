Болгарія відмовиться від російського ядерного палива

Загалом на АЕС працюють два реактори. З травня 2024 року на п'ятому енергоблоці болгарської АЕС використовуватиметься продукція компанії Westinghouse замість палива "дочки" Росатому, компанії ТВЕЛ. При цьому для шостого енергоблоку паливо постачатиме французька Framatome. Повністю від російської продукції Болгарія відмовиться у 2029 році.

До цього на АЕС використовувалося виключно російське паливо. Востаннє п'ятий енергоблок заправляли навесні минулого року.

"Козлодуй" – єдина АЕС у Болгарії. Вона забезпечує понад третину електроенергії країни і є великим експортером електроенергії у сусідні країни. Влада вирішила відмовитися від ядерного палива з Росії після її вторгнення в Україну.

Санкції проти ядерної сфери РФ

Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Слід зазначити, що "Росатом" є одним із головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.

Наприкінці минулого року Конгрес США підтримав законопроект про заборону закупівлі ядерного палива в Росії. Тепер ініціативу має підтримати президент Джо Байден.

Також повідомлялося, що США шукають пропозиції від підрядників, щоб допомогти налагодити внутрішні поставки уранового палива, яке зараз доступне лише в комерційних обсягах із Росії.