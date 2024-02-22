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Болгария откажется от российского ядерного топлива

Фото: Болгария откажется от российского ядерного топлива (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Болгария впервые откажется от российского ядерного топлива для единственной в стране атомной электростанции "Козлодуй". Энергетики проведут первую заправку ядерным топливом из США в мае этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 часа".

Всего на АЭС работают два реактора. С мая 2024 года на пятом энергоблоке болгарской АЭС будет использоваться продукция компании Westinghouse вместо топлива "дочки" Росатома, компании ТВЭЛ. При этом для шестого энергоблока топливо будет поставлять французская Framatome. Полностью от российской продукции Болгария откажется в 2029 году.

До этого на АЭС использовалось исключительно российское топливо. Последний раз пятый энергоблок заправляли весной прошлого года.

"Козлодуй" – единственная АЭС в Болгарии. Она обеспечивает более трети электроэнергии в стране и является крупным экспортером электроэнергии в соседние страны. Власти решили отказаться от ядерного топлива из России после ее вторжения в Украину.

Санкции против ядерной сферы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Следует отметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

В конце прошлого года Конгресс США поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России. Теперь инициативу должен поддержать президент Джо Байден.

Также сообщалось, что США ищут предложения от подрядчиков, чтобы помочь наладить внутренние поставки уранового топлива, которое сейчас доступно только в коммерческих объемах из России.

 

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БолгарияАЭСWestinghouse