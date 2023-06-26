Болгарія виділила новий пакет військової допомоги для України

"Уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України на виконання рішення Нацзборів 26.06.2023", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постановами № 444 і № 445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарії ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року.

"Затверджений перелік можна порівняти за обсягом із допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", - пояснили у Раді міністрів.

Тоді країна передавала Україні стрілецьку зброю та боєприпаси, а про поставки танків та ЗРК мова не йшла.

Також повідомляється, що надана допомога не зробить вразливими Збройні сили Болгарії, а також не погіршить їхню підготовку.

Допомога від Болгарії

Нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів. Болгарія планує доєднатись до спільних закупівель.

Пізніше новий прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков сказав, що країна має бути послідовною і виконувати рішення, які були ухвалені раніше. Необхідно допомагати Україні зброєю і снарядами.