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Болгария выделила новый пакет военной помощи для Украины

Фото: Флаг Болгарии (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему он сопоставим с первым пакетом помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет министров Болгарии.

"Правительство утвердило новый пакет военной помощи для Украины во исполнение решения Нацсобрания 26.06.2023", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлениями № 444 и 445 от 23 июня 2023 года Совет министров Республики Болгарии принял новый пакет военной и военно-технической помощи для Украины во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года.

"Утвержденный перечень сопоставим по объему с помощью из первого пакета, предоставленной временным правительством решением от 22 декабря 2022 года", - пояснили в Совете министров.

Тогда страна передавала Украине стрелковое оружие и боеприпасы, а о поставках танков и ЗРК речь не шла.

Также сообщается, что оказанная помощь не сделает уязвимыми Вооруженные силы Болгарии, а также не ухудшит их подготовку.

Помощь от Болгарии

Недавно министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна стремится усилить поддержку усилий ЕС по поставкам Украине боеприпасов. Болгария планирует присоединиться к совместным закупкам.

Позже новый премьер-министр Болгарии Николай Денков сказал, что страна должна быть последовательной и выполнять решения, принятые ранее. Необходимо помогать Украине оружием и снарядами.

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