ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Болгария усиливает карантин, закрывают школы и рестораны

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в стране с пятницы правительство усиливает карантин из-за коронавируса. Новые карантинные ограничения будут действовать до 21 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

"Доказано, что лишь одно влияет на COVID-19 - уменьшение социальных контактов или карантин. Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", - сказал Борисов.

Таким образом, с 27 ноября в Болгарии будут закрыты рестораны, ночные клубы, торговые центры, спортзалы и детские сады. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, туристические поездки по территории страны и за границей будут запрещены.

Самые читаемые новости

Однако небольшие магазины останутся открытыми, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Количество зрителей в театрах будет ограничена 30% от емкости.

Напомним, накануне правительство Болгарии рассматривало вопрос введения в стране жесткого карантина.

Кроме того, ранее в Болгарии из-за пандемии коронавируса ввели обязательное ношение масок на улице.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Болгария