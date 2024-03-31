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Болгарія та Румунія частково приєдналися до Шенгенської зони

Фото: Болгарія та Румунія частково увійшли до Шенгенської зони (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Болгарія та Румунія офіційно приєднуються до Шенгенської зони 31 березня. Поки це лише часткове членство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію.

Зазначається, що буде скасовано контроль на повітряних і морських кордонах. На сухопутних кордонах з іншими країнами Євросоюзу контроль на певний час збережеться, рішення про його скасування має ухвалити Рада ЄС.

Як повідомляє Єврокомісія, з грудня минулого року Болгарія і Румунія вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперешкодного застосування Шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

Президент Євроради Шарль Мішель привітав приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.

"Це сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму та ще більше зміцнить наш внутрішній ринок ЄС", - написав він у Twitter (X).

 

Шенгенська зона

До Шенгенської зони тепер входять 29 країн - це всі держави ЄС, окрім Кіпру, а також Ісландія, Норвегія та Швейцарія.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Угорщина пригрозила Болгарії накласти вето на приєднання до Шенгенської зони. Зокрема, Будапешт вимагав, щоб Болгарія скасувала транзитну плату за російський газ.

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ЄвросоюзРумуніяБолгаріяШенгенська зона