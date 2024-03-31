Болгарія та Румунія частково приєдналися до Шенгенської зони

Зазначається, що буде скасовано контроль на повітряних і морських кордонах. На сухопутних кордонах з іншими країнами Євросоюзу контроль на певний час збережеться, рішення про його скасування має ухвалити Рада ЄС.

Як повідомляє Єврокомісія, з грудня минулого року Болгарія і Румунія вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперешкодного застосування Шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

Президент Євроради Шарль Мішель привітав приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.

"Це сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму та ще більше зміцнить наш внутрішній ринок ЄС", - написав він у Twitter (X).