Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне

Отмечается, что будет отменен контроль на воздушных и морских границах. На сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль на время сохранится, решение о его отмене должен принять Совет ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, с декабря прошлого года Болгария и Румыния приняли все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного применения Шенгенских правил с 31 марта 2024 года.

Президент Евросовета Шарль Мишель приветствовал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.

"Это будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма и укрепит наш внутренний рынок ЕС", - написал он в Twitter (X).