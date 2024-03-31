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Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне

Фото: Болгария и Румыния частично вошли в Шенгенскую зону (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Болгария и Румыния официально присоединяются к Шенгенской зоне 31 марта. Пока это только частичное членство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию.

Отмечается, что будет отменен контроль на воздушных и морских границах. На сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль на время сохранится, решение о его отмене должен принять Совет ЕС.

Как сообщает Еврокомиссия, с декабря прошлого года Болгария и Румыния приняли все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного применения Шенгенских правил с 31 марта 2024 года.

Президент Евросовета Шарль Мишель приветствовал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.

"Это будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма и укрепит наш внутренний рынок ЕС", - написал он в Twitter (X).

 

Шенгенская зона

В Шенгенскую зону теперь входят 29 стран - это все государства ЕС, кроме Кипра, а также Исландия, Норвегия и Швейцария.

Напомним, в декабре 2023 года Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на присоединение к Шенгенской зоне. В частности, Будапешт потребовал, чтобы Болгария отменила транзитную плату за российский газ.

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ЕвросоюзРумынияБолгарияШенгенская зона