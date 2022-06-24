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Болгарія зняла вето з переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС

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Софія, П'ятниця 24 червня 2022 14:28
Болгарія зняла вето з переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС Фото: Болгарія зняла вето з переговорів про вступ Північної Македонії в ЄС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Народні збори (парламент) Болгарії зняли вето на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу Північної Македонії та Албанії. Рішення підтримала більшість парламентаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Сега".

Пропозицію підтримали 170 депутатів, 37 були проти, 21 депутат утрималися.

Однак для повного скасування вето Північної Македонії необхідно виконати ряд умов. Зокрема,

  • включити болгар до конституції країни.
  • переговори між Брюсселем і Скоп'є повинні вестися таким чином, щоб ніщо не могло бути витлумачено як визнання болгарською стороною т. зв. "македонского мови".
  • Болгарія повинна отримати гарантії того, що добросусідство буде критерієм оцінки ходу переговорів.

У документі йдеться, що Болгарія підтримає європейську інтеграцію Північної Македонії тільки в тому випадку, якщо вона ефективно реалізує договір про добросусідство 2017 року і гарантує права Македонських болгар, закріпивши їх в Конституції.

Болгарія вже півтора року блокує початок переговорів через суперечки Софії зі Скоп'є з приводу історії та мови.

Нагадаємо, раніше Франція запропонувала можливе вирішення конфлікту, який склався навколо вступу Північної Македонії до ЄС.

Раньше прем'єр Болгарії Кирило Петков заявляв, що Північна Македонія повинна виконати три умови, пов'язані з історичними та культурними суперечками між країнами.

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Македония Болгария Албания Вступ в ЄС
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