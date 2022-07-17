Болгария и Северная Македония подписали договор о начале переговоров по вступлению в ЕС

Главы МИД Болгарии и Северной Македонии Теодора Генчовская и Буяр Османи провели заседание в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Они подписали протокол о мерах касаемо его эффективного выполнения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание " Сега ".

Договоров является условием Болгарии о начале переговоров Северной Македонии по вступлению в ЕС.

По словам Генчовской, во время встречи стороны отметили прогресс по всем направлениям сотрудничества и достигли соглашения по эффективному выполнению договора.

"Болгария является страной, которая решительно поддерживает европейскую интеграцию Республики Северная Македония и Албании, и в дальнейшем желает им успеха на пути, которым они давно хотели идти", - заявила Генчовська.

Османи, со своей стороны, отметил, что в Северной Македонии через 17 лет кандидатского статуса наконец появилась возможность уже завтра перейти к переговорам с ЕС и начать последнюю фазу интеграции.