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Болгария и Северная Македония подписали договор о начале переговоров по вступлению в ЕС

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Воскресенье 17 июля 2022 13:17
Болгария и Северная Македония подписали договор о начале переговоров по вступлению в ЕС Фото: Болгария и Северная Македония подписали договор о начале переговоров по вступлению в ЕС (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Главы МИД Болгарии и Северной Македонии Теодора Генчовская и Буяр Османи провели заседание в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Они подписали протокол о мерах касаемо его эффективного выполнения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание "Сега".

Договоров является условием Болгарии о начале переговоров Северной Македонии по вступлению в ЕС.

По словам Генчовской, во время встречи стороны отметили прогресс по всем направлениям сотрудничества и достигли соглашения по эффективному выполнению договора.

"Болгария является страной, которая решительно поддерживает европейскую интеграцию Республики Северная Македония и Албании, и в дальнейшем желает им успеха на пути, которым они давно хотели идти", - заявила Генчовська.

Османи, со своей стороны, отметил, что в Северной Македонии через 17 лет кандидатского статуса наконец появилась возможность уже завтра перейти к переговорам с ЕС и начать последнюю фазу интеграции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что парламент Северной Македонии поддержал предложение ЕС и готов начать процесс интеграции в союз.

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