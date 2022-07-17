Болгария и Северная Македония подписали договор о начале переговоров по вступлению в ЕС
Главы МИД Болгарии и Северной Македонии Теодора Генчовская и Буяр Османи провели заседание в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Они подписали протокол о мерах касаемо его эффективного выполнения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание "Сега".
Договоров является условием Болгарии о начале переговоров Северной Македонии по вступлению в ЕС.
По словам Генчовской, во время встречи стороны отметили прогресс по всем направлениям сотрудничества и достигли соглашения по эффективному выполнению договора.
"Болгария является страной, которая решительно поддерживает европейскую интеграцию Республики Северная Македония и Албании, и в дальнейшем желает им успеха на пути, которым они давно хотели идти", - заявила Генчовська.
Османи, со своей стороны, отметил, что в Северной Македонии через 17 лет кандидатского статуса наконец появилась возможность уже завтра перейти к переговорам с ЕС и начать последнюю фазу интеграции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что парламент Северной Македонии поддержал предложение ЕС и готов начать процесс интеграции в союз.
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