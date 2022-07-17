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Болгарія та Північна Македонія підписали договір про початок переговорів щодо вступу в ЄС

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Неділя 17 липня 2022 13:17
Болгарія та Північна Македонія підписали договір про початок переговорів щодо вступу в ЄС Фото: Болгарія та Північна Македонія підписали договір про початок переговорів щодо вступу в ЄС (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Голови МЗС Болгарії та Північної Македонії Теодора Генчовська та Буяр Османі провели засідання в рамках договору про дружбу, співпрацю та добросусідство. Вони підписали протокол про заходи щодо його ефективного виконання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на болгарське видання "Сега".

Договорів є умовою Болгарії про початок переговорів Північної Македонії щодо вступу до ЄС.

За словами Генчовської, під час зустрічі сторони відзначили прогрес за всім напрямками співпраці й досягнули угоди щодо ефективного виконання договору.

"Болгарія є країною, яка рішуче підтримує європейську інтеграцію Республіки Північна Македонія та Албанії, і надалі бажає їм успіху на шляху, яким вони давно хотіли йти", - заявила Генчовська.

Османі, зі свого боку, відзначив, що у Північної Македонії через 17 років кандидатського статусу нарешті з'явилась можливість вже завтра перейти до переговорів з ЄС та розпочати останню фазу інтеграції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що парламент Північної Македонії підтримав пропозицію ЄС та готовий почати процес інтеграції до союзу.

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