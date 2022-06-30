Болгария и Россия в шаге от разрыва дипломатических отношений: что произошло

Отмечается, что посольство РФ в Болгарии пригрозило, что оно будет требовать разрыва дипломатических отношений Москвы с Софией. Это произойдет в случае, если болгарские власти не отменят решение о высылке дипломатов до полудня пятницы, 1 июля.

При этом ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков призвал РФ сохранить дипломатические каналы между Софией и Москвой. Он уточнил, что даже несмотря на высылку, в посольстве остаются 43 российских дипломата.

"Мы верим в необходимость диалога, для которого дипломатические каналы являются ключевыми. По этой причине мы просим посольство Российской Федерации отозвать представленную сегодня ноту. Ради прошлого и ради будущего мы должны иметь возможность делать шаги вперед на основе взаимного уважения", - отметил Петков.