Болгария высылает 70 дипломатов РФ из-за "необычной деятельности"
Ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил журналистам в парламенте, что 70 дипломатов посольства России в Болгарии будут отозваны и вернутся в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novini.bg.
"Большинство из них работали на внешнеполитические ведомства, и их дипломатическая роль была скорее прикрытием", - добавил Петков.
По его словам, это 70 человек, занимавших различные официальные должности в посольстве России, которые занимались необычной деятельностью, заявил премьер, отказавшись раскрыть подробности, поскольку они засекречены.
"Это не агрессия против русского народа - просто когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть институты противодействия", - подчеркнул он.
При этом в российском посольстве в Софии подтвердили факт высылки дипломатов.
"Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России", – цитирует ТАСС заявление ведомства в Telegram.
При этом, по данным того же ТАСС, в МИД РФ, в свою очередь заявили, что Кремль ответит на данный недружественный шаг Болгарии.
Как сообщалось ранее, Латвия, Литва, Эстония и Болгария приняли решение выслать российских дипломатов и сотрудников посольств. Причиной этому стало военная агрессия России в отношении Украины.
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