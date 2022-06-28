ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Болгария высылает 70 дипломатов РФ из-за "необычной деятельности"

Новина українською →
Болгария, Вторник 28 июня 2022 19:17
Болгария высылает 70 дипломатов РФ из-за "необычной деятельности" Фото: Болгария высылает 70 дипломатов РФ (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил журналистам в парламенте, что 70 дипломатов посольства России в Болгарии будут отозваны и вернутся в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novini.bg.

"Большинство из них работали на внешнеполитические ведомства, и их дипломатическая роль была скорее прикрытием", - добавил Петков.

По его словам, это 70 человек, занимавших различные официальные должности в посольстве России, которые занимались необычной деятельностью, заявил премьер, отказавшись раскрыть подробности, поскольку они засекречены.

"Это не агрессия против русского народа - просто когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть институты противодействия", - подчеркнул он.

При этом в российском посольстве в Софии подтвердили факт высылки дипломатов.

"Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России", – цитирует ТАСС заявление ведомства в Telegram.

При этом, по данным того же ТАСС, в МИД РФ, в свою очередь заявили, что Кремль ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Как сообщалось ранее, Латвия, Литва, Эстония и Болгария приняли решение выслать российских дипломатов и сотрудников посольств. Причиной этому стало военная агрессия России в отношении Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен