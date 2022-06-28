Болгария высылает 70 дипломатов РФ из-за "необычной деятельности"

Ушедший в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил журналистам в парламенте, что 70 дипломатов посольства России в Болгарии будут отозваны и вернутся в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novini.bg .

"Большинство из них работали на внешнеполитические ведомства, и их дипломатическая роль была скорее прикрытием", - добавил Петков.

По его словам, это 70 человек, занимавших различные официальные должности в посольстве России, которые занимались необычной деятельностью, заявил премьер, отказавшись раскрыть подробности, поскольку они засекречены.

"Это не агрессия против русского народа - просто когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть институты противодействия", - подчеркнул он.

При этом в российском посольстве в Софии подтвердили факт высылки дипломатов.

"Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России", – цитирует ТАСС заявление ведомства в Telegram.

При этом, по данным того же ТАСС, в МИД РФ, в свою очередь заявили, что Кремль ответит на данный недружественный шаг Болгарии.