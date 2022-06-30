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Болгарія та Росія за крок до розриву дипломатичних відносин: що сталося

Фото: Болгарія та Росія за крок від розриву дипломатичних відносин (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Росія може розірвати дипломатичні відносини з Болгарією після того, як Софія вислала російських дипломатів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це йдеться у дипломатичній ноті Росії.

Зазначається, що посольство РФ у Болгарії пригрозило, що воно вимагатиме розриву дипломатичних відносин Москви з Софією. Це станеться у випадку, якщо болгарська влада не скасує рішення про висилку дипломатів до полудня п'ятниці, 1 липня.

При цьому прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який пішов у відставку, закликав РФ зберегти дипломатичні канали між Софією і Москвою. Він уточнив, що навіть попри висилку, в посольстві залишаються 43 російські дипломати.

"Ми віримо в необхідність діалогу, для якого дипломатичні канали є ключовими. З цієї причини ми просимо посольство Російської Федерації відкликати представлену сьогодні ноту. Заради минулого та заради майбутнього ми повинні мати можливість робити кроки вперед на основі взаємної поваги", - зазначив Петков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія прийняла рішення надіслати 70 дипломатів посольства Росії в Болгарії. Вони намагалися втручатися у внутрішню політику болгарської держави.

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Російська ФедераціяБолгарияПосольство РФДипломатичні відносини