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Болгарія разом з НАТО готує відповідь на російську блокаду Чорного моря

Фото: Болгарія з НАТО готує відповідь на російську блокаду Чорного моря (flickr com swiv)
Автор: Наталія Юрченко

Болгарія обговорює з союзниками по НАТО відповідь на російські провокації у Чорному морі. Зокрема, на блокаду Москвою чорноморської економічної зони Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як зазначається, Росія назвала частину болгарської економічної зони у Чорному морі закритою для судноплавства через військові навчання. Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що такі дії РФ - провокація.

"Болгарія обговорює відповідь на ці провокації - як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО", - сказав міністр.

Глава Міноборони додав, що Болгарія не розробляла сценарії у разі нападу Росії на вантажні судна, які йтимуть з українських портів через болгарські води. Тагарев впевнений, що поки таких ризиків немає.

"Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому", - наголосив він.

Тагарев підкреслив, що додаткові заходи безпеки в економічних зонах можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. У Міноборони Болгарії додали, що не будуть розробляти маршрути для вантажних суден у Чорному морі.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні російський флот фактично заблокував частину Чорного моря, а Азовське море повністю контролюється Росією.

Україна, звільнивши острів Зміїний, змогла відігнати росіян від побережжя. Проте досі судноплавство в українській частині Чорного моря залишається заблокованим.

Ситуація у Чорному морі загострилася після виходу Росії з "зернової угоди". Міноборони РФ пригрозило, що буде обстрілювати кораблі, які йдуть до українських портів, а Україна відповіла тим самим.

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