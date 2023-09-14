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Болгария вместе с НАТО готовит ответ на российскую блокаду Черного моря

Фото: Болгария из НАТО готовит ответ на российскую блокаду Черного моря (flickr com swiv)
Автор: Наталья Юрченко

Болгария обсуждает с союзниками по НАТО ответ на российские провокации в Черном море. В частности, на блокаду Москвой черноморской экономической зоны Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, Россия назвала часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства из-за военных учений. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что такие действия РФ - провокация.

"Болгария обсуждает ответ на эти провокации - как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО", - сказал министр.

Глава Минобороны добавил, что Болгария не разрабатывала сценарии в случае нападения России на грузовые суда, которые будут следовать из украинских портов через болгарские воды. Тагарев уверен, что пока подобных рисков нет.

"Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и являются частью государственной территории. Нападение в территориальном море может рассматриваться как нападение на Республику Болгария и НАТО в целом", - подчеркнул он.

Тагарев подчеркнул, что дополнительные меры безопасности в экономических зонах могут быть обеспечены только действиями НАТО в соответствии с Уставом ООН и международным правом. В Минобороны Болгарии добавили, что не будут разрабатывать маршруты для грузовых судов в Черном море.

Что этому предшествовало

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский флот фактически заблокировал часть Черного моря, а Азовское море полностью контролируется Россией.

Украина, освободив Змеиный остров, смогла отогнать россиян от побережья. Однако до сих пор судоходство в украинской части Черного моря остается заблокированным.

Ситуация в Черном море обострилась после выхода России из "зернового соглашения". Минобороны РФ пригрозило, что будет обстреливать корабли, идущие в украинские порты, а Украина ответила тем самым.

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