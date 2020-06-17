Болгария рассчитывает на сохранение целостности Болградского района

Президент Болгарии Румен Радев заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры.

Кроме того,

20 мая правительство Болгарии приняло декларацию, в которой выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием данной декларации болгарским правительством.