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Болгария рассчитывает на сохранение целостности Болградского района

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Президент Болгарии заявил о заинтересованности в развитии отношений с болгарской общиной в Украине

Президент Болгарии Румен Радев заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры.

Кроме того,

20 мая правительство Болгарии приняло декларацию, в которой выступило против разделения Болградского района Одесской области.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с принятием данной декларации болгарским правительством.

Автор: РБК-Украина

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