ru
ua

Болгарія розраховує на збереження цілісності Болградського району

Новини » Політика   

Президент Болгарії заявив про зацікавленість у розвитку відносин з болгарською громадою в Україні

Президент Болгарії Румен Радев зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності і культури.

Крім того,

20 травня уряд Болгарії ухвалив декларацію, в якій виступило проти поділу Болградського району Одеської області.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з прийняттям цієї декларації болгарським урядом.

Автор: РБК-Україна

► На Донбасі загорівся ліс у сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну ► Рекордний хабар в історії України та скасування рейсів МАУ: новини за вихідні
Читати всі новини