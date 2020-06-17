Болгарія розраховує на збереження цілісності Болградського району

Президент Болгарії заявив про зацікавленість у розвитку відносин з болгарською громадою в Україні
Президент Болгарії Румен Радев зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності і культури.
Крім того,
20 травня уряд Болгарії ухвалив декларацію, в якій виступило проти поділу Болградського району Одеської області.
Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з прийняттям цієї декларації болгарським урядом.
Автор: РБК-Україна