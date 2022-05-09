Болгария просит исключения из нефтяного эмбарго ЕС, аналогичного Венгрии и Словакии

В воскресенье правительства Европейского союза приблизились к согласованию жестких санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, но запланировали на понедельник дополнительные переговоры, чтобы выяснить, как обеспечить, чтобы страны, наиболее зависимые от российской энергии, могли справиться с ситуацией.

"Наша позиция предельно ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить исключение. Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойду, исходя из текущих переговоров", - сказал вице-премьер Асен Василев

Не имеющие выхода к морю Венгрия, Словакия и Чешская Республика, которые сильно зависят от российской нефти, поставляемой по трубопроводам советской эпохи, сталкиваются с проблемой обеспечения альтернативных источников и просят об отмене запрета. Болгария также потребовала исключения.

Европейская комиссия в пятницу предложила внести изменения в первоначально запланированное эмбарго на российскую нефть, чтобы дать трем странам больше времени для изменения своих поставок энергоносителей, в то время как Болгарии не было предложено никаких уступок, сообщили источники в ЕС.

Ранее Радослав Рибарски, председатель комитета Национального собрания по энергетике, заявил, что Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к ЕС и запретить импорт российской нефти.

Он сказал, что к Болгарии следует применить те же аргументы, что и к Венгрии и Словакии, поскольку нефтеперерабатывающий завод в Бургасе не может работать полностью без российской нефти.

Ожидается, что Европейская комиссия даст ответ Болгарии к концу следующей недели.

Болгарский нефтеперерабатывающий завод в городе Бургас на Черном море, крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Балканах, принадлежит российской нефтяной корпорации "Лукойл". НПЗ в настоящее время использует 50% российской нефти и 50% импорта с Ближнего Востока.