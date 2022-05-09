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Болгарія просить виключення з нафтового ембарго ЄС, аналогічного Угорщині та Словаччині

Фото: Болгарія просить російської нафти для НПЗ в Бургасі, який належить "Лукойлу" (flickr.com)
Автор: Олександр Білоус

Болгарія може не підтримувати нові санкції Європейського союзу проти Росії, якщо балканська країна не отримає виключення із заборони на покупку російської нафти. Нафта потрібна для НПЗ в Бургасі, який належить російському "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У неділю уряди Європейського союзу наблизилися до узгодження жорстких санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, але запланували на понеділок додаткові переговори, щоб з'ясувати, як забезпечити, щоб країни, найбільш залежні від російської енергії, могли впоратися з ситуацією.

"Наша позиція гранично ясна. Якщо буде виняток для деяких країн, ми теж хочемо отримати виняток. Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не очікую, що до цього дійду, виходячи з поточних переговорів", - сказав віце-прем'єр Асен Василев

Не мають виходу до моря Угорщина, Словаччина і Чеська Республіка, які сильно залежать від російської нафти, що поставляється по трубопроводах радянської епохи, стикаються з проблемою забезпечення альтернативних джерел і просять про скасування заборони. Болгарія також зажадала виключення.

Європейська комісія в п'ятницю запропонувала внести зміни в спочатку заплановане ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для зміни своїх поставок енергоносіїв, в той час як Болгарії не було запропоновано ніяких поступок, повідомили джерела в ЄС.

Раніше Радослав Рибарскі, голова Комітету національних зборів з енергетики, заявив, що Болгарія хоче дворічної відстрочки, перш ніж приєднатися до ЄС і заборонити імпорт російської нафти.

Він сказав, що до Болгарії слід застосувати ті ж аргументи, що і до Угорщини та Словаччини, оскільки нафтопереробний завод в Бургасі не може працювати повністю без російської нафти.

Очікується, що Європейська комісія дасть відповідь Болгарії до кінця наступного тижня.

Болгарський нафтопереробний завод в місті Бургас на Чорному морі, найбільший нафтопереробний завод на Балканах, належить російській нафтовій корпорації "Лукойл". НПЗ в даний час використовує 50% російської нафти і 50% імпорту з Близького Сходу.

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