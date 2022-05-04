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Болгария проголосовала за предоставление Украине гуманитарной и военной помощи

Фото: Болгария (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Пакет помощи включает меры по преодолению последствий экономических санкций и гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине.

Также в решении отмечается продолжение поддержки вступления Украины в ЕС, оказание помощи украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну и усиление энергетического сотрудничества.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику. Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в Киев.

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Болгария