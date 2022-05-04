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Болгарія проголосувала за надання Україні гуманітарної та військової допомоги

Фото: Болгарія (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.

Пакет допомоги включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій і гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

Також у рішенні відзначається продовження підтримки вступу України до ЄС, надання допомоги українським біженцям, надання можливості імпорту українського зерна до Варни і посилення енергетичної співпраці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Болгарії будуть ремонтувати українську військову техніку. Дану ініціативу було погоджено під час візиту прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова до Києва.

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Болгария