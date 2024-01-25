Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців із України

Уряд Болгарії продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.
"Відповідно до рішення Євроомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії. Продовження, що набуває чинності з 4 березня 2024 року, розраховане на рік і відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від конфлікту в Україні", - ідеться в повідомленні.
Видання зазначає, що рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля з розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою. Болгарія, поряд зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного притулку для тих, хто шукає притулку від триваючих заворушень.
Механізм тимчасового захисту було ухвалено на початку весни 2022 року після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Відповідний механізм дає біженцям з України, зокрема однакові з громадянами країн ЄС права на працю, соціальне та медичне обслуговування, освіту. Захист закріплений у директиві Євросоюзу.
У січні в польському Міністерстві закордонних справ закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.
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