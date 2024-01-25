Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців із України

"Відповідно до рішення Євроомісії Рада міністрів оголосила про продовження тимчасового захисту переміщених українців на території Болгарії. Продовження, що набуває чинності з 4 березня 2024 року, розраховане на рік і відображає постійне прагнення підтримати біженців, які рятуються від конфлікту в Україні", - ідеться в повідомленні.

Видання зазначає, що рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля з розв'язання гуманітарних проблем, спричинених кризою. Болгарія, поряд зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного притулку для тих, хто шукає притулку від триваючих заворушень.

Тимчасовий захист біженців з України у Польщі

Механізм тимчасового захисту було ухвалено на початку весни 2022 року після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідний механізм дає біженцям з України, зокрема однакові з громадянами країн ЄС права на працю, соціальне та медичне обслуговування, освіту. Захист закріплений у директиві Євросоюзу.

У січні в польському Міністерстві закордонних справ закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

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