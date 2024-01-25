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Болгария продлила временную защиту для беженцев из Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Болгарии продлило действие временной защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

"В соответствии с решением Евроомиссии Совет министров объявил о продлении временной защиты перемещенных украинцев на территории Болгарии. Продление, вступающее в силу с 4 марта 2024 года, рассчитано на год и отражает постоянное стремление поддержать беженцев, спасающихся от конфликта в Украине", - говорится в сообщении. 

Издание отмечает, что решение было принято в связи с директивой Еврокомиссии о продлении срока действия Директивы о временной защите, что подчеркивает коллективные усилия по решению гуманитарных проблем, вызванных кризисом. Болгария, наряду со своими европейскими коллегами, подтверждает свою приверженность обеспечению безопасного убежища для тех, кто ищет убежища от продолжающихся беспорядков.

Временная защита беженцев из Украины в Польше

Механизм временной защиты был принят в начале весны 2022 года после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий механизм дает беженцам из Украины, в частности, одинаковые с гражданами стран ЕС права на труд, социальное и медицинское обслуживание, образование. Защита закреплена в директиве Евросоюза.

В январе в польском Министерстве иностранных дел призвали готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

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