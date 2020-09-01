Болгария продлила действующий режим въезда для украинцев до конца сентября

Фото: люди в аэропорту (pixabay)

Болгария продлила действующий режим въезда для туристов из Украины. Украинцев не будут тестировать на коронавирус, а также им не придется находиться на карантине 14 дней по приезду.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

"С 1 по 30 сентября гражданам Украины разрешен въезд на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

Ранее соответствующие условия въезда для украинцев в Болгарии были введены с 31 июля по 31 августа.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран красной и зеленой зон за распространением коронавируса.

Добавим, Украина закрыла государственную границу для иностранцев, однако попасть в страну могут некоторые категории лиц.