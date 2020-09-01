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Болгарія продовжила діючий режим в'їзду для українців до кінця вересня

Вівторок 01 вересня 2020 09:11
Болгарія продовжила діючий режим в'їзду для українців до кінця вересня
Фото: люди в аеропорту (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Болгарія продовжила діючий режим в'їзду для туристів з України. Українців не тестуватимуть на коронавірус, а також їм не доведеться знаходитись на карантині 14 днів по приїзду.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Болгарії.

"З 1 по 30 вересня громадянам України дозволено в'їзд на територію Болгарії без необхідності надання документа, що підтверджує негативний результат тесту на COVID-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину", - йдеться у повідомленні.

Раніше відповідні умови в'їзду для українців до Болгарії були введені з 31 липня по 31 серпня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн червоної та зеленої зон за поширенням коронавірусу.

Додамо, Україна закрила державний кордон для іноземців, однак потрапити в країну можуть деякі категорії осіб.

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