Болгария предоставит гумпомощь для украинских медиков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром по вопросам судебной реформы, министром иностранных дел Болгарии Екатериною Захариевой. Во время разговора глава болгарского межведомства сообщила о предоставлении гуманитарной помощи украинским медикам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что также стороны договорились об активизации двустороннего сотрудничества, меры, принимаемые правительствами обеих стран с целью противодействия распространению коронавируса.

Дмитрий Кулеба поблагодарил болгарскую коллегу за принятое правительством решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты украинских медиков.

Основное внимание министры уделили актуальным вопросам развития украинского-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематике защиты национальных меньшинств.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись приглашениями осуществить двухсторонние визиты.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом".