Болгарія надасть гумдопомогу для українських медиків

Міністри України і Болгарії домовилися про активізацію двостороннього співробітництва
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем'єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою. Під час розмови глава болгарського міжвідомства повідомила про надання гуманітарної допомоги українським медикам.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Повідомляється, що також сторони домовилися про активізацію двостороннього співробітництва, заходи, прийняті урядами обох країн з метою протидії поширенню коронавіруса.
Дмитро Кулеба подякував болгарську колегу за прийняте урядом рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту українських медиків.
Основну увагу міністри приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.
Керівники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеи про прискорення роботи над "промисловим безвізом".
Автор: Валерія Мрачковська