Болгария предлагает разместить координационный центр НАТО в Черном море

Фото: Йенс Столтенберг и Бойко Борисов (nato.int)

Координационный центр НАТО могут разместить в Варне

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместной с Борисовым пресс-конференции.

По его словам, Болгария предложила НАТО разместить координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море в Варне.

"Мы обсуждали это предложение…В настоящий момент эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании", - отметил Столтенберг.

В то же время Борисов уточнил, что София против размещения военных флотов в Черном море, а координационный центр должен играть только сдерживающую роль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

Кроме того, Столтенберг заявлял, что НАТО осуждает агрессивное поведение Российской Федерации в Черном море и выражает поддержку территориальной целостности Украины. Он добавил, что весной этого года альянс принял решение активизировать усилия для помощи в укреплении морских возможностей Украины.