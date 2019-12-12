Болгарія пропонує розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі

Фото: Єнс Столтенберг і Бойко Борисов (nato.int)

Координаційний центр НАТО можуть розмістити у Варні

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов запропонував розмістити у Варні координаційний центр військово-морських сил НАТО в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на спільній з Борисовим прес-конференції.

За його словами, Болгарія запропонувала НАТО розмістити координаційний центр військово-морських сил НАТО в Чорному морі у Варні.

"Ми обговорювали цю пропозицію...зараз ці функції виконує військово-морський штаб сил НАТО у Великобританії", - зазначив Столтенберг.

У той же час Борисов уточнив, що Софія проти розміщення військових флотів в Чорному морі, а координаційний центр має грати тільки стримуючу роль.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання в Чорному морі.

Крім того, Столтенберг заявляв, що НАТО засуджує агресивну поведінку Російської Федерації в Чорному морі і висловлює підтримку територіальної цілісності України. Він додав, що навесні цього року альянс прийняв рішення активізувати зусилля для допомоги у зміцненні морських можливостей України.