Болгария предлагает закрыть внешние границы Евросоюза

Болгария намерена озвучить предложение на саммите по вопросам миграции в Брюсселе 24 июня

Внешние границы Евросоюза необходимо закрыть. Об этом сказал премье-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, передает DW.

Отмечается, что на саммите по вопросам миграции в Брюсселе, который состоится в Брюсселе 24 июня, он собирается предложить начать строительство центров по приему беженцев за пределами ЕС.

По мнению главы болгарского правительства, в подобных местах также должно рассматриваться наличие оснований для предоставления убежища.

Борисов также считает, что мигрантов, которые нелегально попадают на территорию ЕС и не имеют права на получение убежища, необходимо отправить на родину или в первую безопасную страну за пределами ЕС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 23 июня заявил, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.