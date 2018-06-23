Болгарія пропонує закрити зовнішні кордони Євросоюзу

Болгарія має намір озвучити пропозицію на саміті з питань міграції у Брюсселі 24 червня

Зовнішні кордони Євросоюзу необхідно закрити. Про це сказав прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у ході телефонної розмови з главою угорського уряду Віктором Орбаном, передає DW.

Зазначається, що на саміті з питань міграції у Брюсселі, який відбудеться у Брюсселі 24 червня, він збирається запропонувати розпочати будівництво центрів з прийому біженців за межами ЄС.

На думку глави болгарського уряду, у подібних місцях також має розглядатися наявність підстав для надання притулку.

Борисов також вважає, що мігрантів, які нелегально потрапляють на територію ЄС і не мають права на отримання притулку, необхідно відправити на батьківщину або в першу безпечну країну за межами ЄС.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 23 червня заявив, що підтримує запровадження фінансових санкцій щодо країн Європейського союзу, котрі відмовляються приймати біженців.