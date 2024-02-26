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Болгарія поки не вирішила, чи надаватиме гарантії безпеки Україні, - прем'єр

Київ, Понеділок 26 лютого 2024 15:51
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Болгарія поки не вирішила, чи надаватиме гарантії безпеки Україні, - прем'єр Фото: Ніколай Денков, прем'єр Болгарії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Болгарія планує провести консультації та ухвалити рішення щодо того, чи підписувати з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Питання про підписання гарантій безпеки буде обговорено. Будуть проведені консультації, і ми ухвалимо рішення. Я хочу ще раз наголосити, що наша країна жодного дня не зупинялася у своїй допомозі Україні", - наголосив глава болгарського уряду.

Він додав, що його країна продовжуватиме надавати Україні допомогу незалежно від підписаних договорів. Підтримка надаватиметься в рамках спільних зусиль Євросоюзу та НАТО, а також на підставі двосторонніх угод.

"Ми сьогодні підпишемо дві такі угоди. Тому що допомога Україні - це допомога для Європи та Болгарії", - розповів Денков.

Угоди про гарантії безпеки

Нагадаємо, Україна вже підписала двосторонні угоди щодо гарантій безпеки з низкою країн.

Нещодавно такі документи було затверджено з Канадою та Італією.

Більш детально про гарантії безпеки для нашої країни - у матеріалі РБК-Україна.

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