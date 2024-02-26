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Болгария пока не решила, будет ли предоставлять гарантии безопасности Украине, - премьер

Киев, Понедельник 26 февраля 2024 15:51
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Болгария пока не решила, будет ли предоставлять гарантии безопасности Украине, - премьер Фото: Николай Денков, премьер Болгарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Болгария планирует провести консультации и принять решение насчет того, подписывать ли с Украиной двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Николая Денкова в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вопрос о подписании гарантий безопасности будет обсужден. Будут проведены консультации, и мы примем решение. Я хочу еще раз подчеркнуть, что наша страна ни дня не останавливалась в своей помощи Украине", - подчеркнул глава болгарского правительства.

Он добавил, что его страна продолжит предоставлять Украине помощь вне зависимости от подписанных договоров. Поддержку будут оказывать в рамках совместных усилий Евросоюза и НАТО, а также на основании двухсторонних соглашений.

"Мы сегодня подпишем два таких соглашения. Потому что помощь Украине - это помощь для Европы и Болгарии", - рассказал Денков.

Соглашения о гарантиях безопасности

Напомним, Украина уже подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с рядом стран.

Недавно такие документы были утверждены с Канадой и Италией.

Более детально о гарантиях безопасности для нашей страны - в материале РБК-Украина.

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