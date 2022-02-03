Даты вступления Украины в ЕС нет, - Еврокомиссия

В ЕС пока нет даты вступления Украины в блок. Пока прорабатывают потенциал Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса " ТСН ".

По его словам, они с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили Соглашение об ассоциации.

"Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов", - сказал Домбровскис.

На вопрос о том, есть ли какие-либо возможные даты вступления Украины в ЕС, он ответил: "Нет. На данном этапе мы не можем называть конкретные даты".

"Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации", - заявил он.