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Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газа

Болгария, Среда 15 ноября 2023 09:41
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Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газа Фото: Болгария начала взимать дополнительный налог с "Газпрома" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Болгария начинает получать доходы от нового налога на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России. Налог, вступивший в силу с середины октября, призван увеличить доходы и ограничить возможности России финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.

По словам министра финансов Асена Василева, правительство рассчитывает получить первые ежемесячные поступления в течение следующих 10 дней.

Сможет ли София достичь этих целей, пока неизвестно. Венгрия, которая зависит от российского газа, транзитируемого через Болгарию, заявила, что эта мера является незаконной, и требует, чтобы Европейский Союз провел расследование. Сербия и Северная Македония также выразили обеспокоенность.

Российский энергетический монополист "Газпром" не сообщил, намерен ли он платить, что ставит под сомнение эффективность этой меры.

"Будем надеяться, что это произойдет, - заявил Васильев журналистам на прошлой неделе, говоря о потенциальных выплатах "Газпрома". - Давайте не будем спекулировать".

Транзит газа через Болгарию

В прошлом году Россия отключила газ для внутренних поставок Болгарии после того, как балканская страна отказалась платить за топливо в рублях, чего Москва потребовала после начала войны. Тем не менее, Болгария остается ключевым маршрутом транзита российского газа в регион.

Болгарское продолжение трубопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, которое Россия использует для обхода транзита через Украину, почти полностью занято "Газпромом" по долгосрочному контракту.

Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газаhttps://www.bloomberg.com/

Отказ платить налог, установленный в размере 11 долларов за мегаватт-час, может привести к тому, что Болгария заблокирует или отзовет активы компаний, которые не платят, заявил Василев в прошлом месяце.

Болгария, которая до войны в Украине получала почти весь свой газ из России, теперь удовлетворяет треть своей годовой потребности за счет долгосрочного контракта с азербайджанской SOCAR. Она также получает сжиженный природный газ с терминалов в Греции и Турции. Сербия также работает над соглашением с SOCAR, а также над новым трубопроводом с Болгарией.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия помогают питать военную машину Кремля и не пытаются найти альтернативные источники энергии.

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Болгария Транзит газа
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